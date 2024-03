„Arm sein ist kein Verbrechen“ Luxemburg streitet über Bettelverbot – Ex-Politiker zeigt sich selbst an

„Seit dem Bettelverbot geben die Leute wesentlich weniger. Ich denke, sie haben Angst, auch bestraft zu werden. Das macht es noch schwerer für uns“, sagt Nathalie. Die junge Frau sitzt mit einer Tasche neben sich und einem Buch in der Hand an einer Hauswand, vor ihr steht ein Sparschwein. Seit einem Jahr bittet sie in der Fußgängerzone der Luxemburger Hauptstadt um Kleingeld. „Ja, ich bekomme für 50 Cent ein Mittagessen in einem Sozialrestaurant, aber das Essen reicht nicht den ganzen Tag und manchmal habe ich einfach Lust auf eine Zigarette oder eine Cola“, sagt Nathalie. Seitdem das neue Bettelverbot in Luxemburg-Stadt in Kraft ist, sei bereits mehrfach kontrolliert worden. „Die Beamten wollen dann immer meinen Ausweis sehen, aber ich wurde bisher nicht protokolliert.“