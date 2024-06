Luxemburgische Sprache Nachbarland in Sorge: Stirbt das Lëtzebuergesche bald aus?

Wer in Luxemburg arbeitet oder in der Nähe der Grenze wohnt, wird täglich mit Lëtzebuergesch konfrontiert. Doch angesichts der Angaben der Luxemburger Arbeitsagentur, dass 75 Prozent der Arbeitskräfte in Luxemburg Zugewanderte oder Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind, stellt sich die Frage: Wer spricht die Sprache noch? Wie wichtig ist sie für den Wohn- und Arbeitsort Luxemburg?