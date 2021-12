Rechtzeitig zur Europäischen Kulturhauptstadt : Neuer Reiseführer stellt die architektonischen Schätze von Esch/Alzette vor

Esch-sur-Alzette, hier Industriegebäude in Belval, kann mit eindrucksvollen Bauten aus der Stahlära aufwarten. Aber nicht nur. Foto: Christof Weber

Esch-sur-Alzette Art Déco, Belle Époque und Industriekultur: Bei einem Spaziergang durch Esch/Alzette fallen architektonische Schönheiten ins Auge. Dank eines neuen Buches kann man nun erfahren, welche Bau- und Lebensgeschichten sich hinter ihren Fassaden verbergen.

Große Eröffnung am 26. Februar

Große Eröffnung am 26. Februar : 2000 Veranstaltungen knapp hinter der Grenze des Saarlandes: Das bietet Europas Kulturhauptstadt Esch

So werden in dem Buch vor allem Wohn- und Geschäftshäuser, Verwaltungs- und kommunale Bauten sowie Industriegebäude, religiöse und Kulturstätten vorgestellt, aber auch Friedhöfe, Parks und Gärten beschrieben. Zahlreiche zeitgenössische und historische Fotos begleiten die Texte.

Diese Künstler kommen im Herbst nach Luxemburg in die Rockhal

Veranstaltungen in der Region

Veranstaltungen in der Region : Diese Künstler kommen im Herbst nach Luxemburg in die Rockhal

Herausgeber sind das C²DH/Universität Luxemburg, einem interdisziplinaren Forschungszentrum der Luxemburger Universität, und der Luxemburger Verlag capybarabooks. Das Buch war im Jahr 2020 zuerst in einer französischen Fassung erschienen, und wurde nun ins Deutsche übersetzt.

Georges Buchler, Jean Goedert, Antoinette Lorang, Antoinette Reuter und Denis Scuto: „Geschichte und Architektur Stadtführer Esch/Alzette“, 504 Seiten, 25 Euro. In Luxemburger Buchhandlungen erhältlich oder direkt beim Verlag zu bestellen: contact@capybarabooks.com.

Lust auf einen Vorgeschmack? In einer Videoserie stellte der Historiker Denis Scuto 50 der im Buch beschriebenen Orte in Bild und Ton vor (auf Französisch und Luxemburgisch). Zugang unter www.c2dh.uni.lu/thinkering/decouvrir-guide-historique-et-architectural-esch-sur-alzette