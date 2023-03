Anpassung der Steuertabelle So hoch fällt der Steuerausgleich für Luxemburg-Grenzgänger aus

Luxemburg · Die hohe Inflation hat das Leben für alle teurer gemacht. Können sich Grenzpendler zwar regelmäßig über eine automatische Lohnerhöhung per Index freuen, so frisst allerdings für viele die Steuer das Lohnplus stärker auf als dass es zu mehr Kaufkraft führt. Dem hat die Tripartite aus Regierung und Sozialpartnern nun einen Riegel vorgeschoben. Was das für Grenzgänger bedeutet.

07.03.2023, 18:19 Uhr

Auch wenn viele Inflationshilfen nur für die Bevölkerung Luxemburgs gelten, profitieren auch Pendler davon. Foto: Sophia Schülke

Von Sabine Schwadorf

Sehnsüchtig wurden die Beschlüsse erwartet, nach acht Stunden Verhandlungsmarathon haben sich Regierung und Sozialpartner nun geeinigt, wie sie der Luxemburger Bevölkerung und allen Beschäftigten im Großherzogtum angesichts einer hohen Inflation unter die Arme greifen wollen.