Luxemburg (sop) Die Nationale Oscar-Kommission des Großherzogtums hat die Doku „River Tales“ ausgewählt, um Luxemburg bei den Academy Awards 2021 zu vertreten.

Der Film begleitet einen Lehrer in Nicaragua am Río San Juan, wo er mit Kindern seines Dorfes ein Theaterstück über Identität schreibt. Diese ist durch ein Kanalbauprojekt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik bedroht. Der Film wurde von Calach Films und der Regisseurin Julie Schroell produziert. Die Oscar-Nominierungen werden am 15. März bekannt, die Preise voraussichtlich am 25. April vergeben.