Vermeintlicher Auftragsmord per Mail Menschen in Luxemburg kriegen Nachrichten von „Todesengel“ – Polizei warnt

Luxemburg-Stadt · In Luxemburg kursieren E-Mails eines vermeintlichen Auftragsmörders. Was in den E-Mails steht und wie sich Empfänger am besten verhalten.

05.03.2024 , 14:20 Uhr

Die betrügerische Drohung kommt per E-Mail. Foto: dpa-tmn/Christin Klose