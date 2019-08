Internationale Verhaftungswelle : Ranghoher Mafioso in Luxemburg verhaftet

Luxemburg Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag in Zolver in Luxemburg ein mutmaßlich ranghohes Mafia-Mitglied gefasst. Wie das „Luxemburger Wort“ berichtet, sollen sie den Wagen des 30-Jährigen ausgebremst und ihn auf offener Straße überwältigt haben.

