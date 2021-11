Wer hier zu schnell ist, zahlt nun richtig teure Strafzettel : Blitzer im Tunnel Markusberg in Luxemburg werden jetzt scharf gestellt

Die Blitzer-Testphase auf der A13 am Tunnel Markusberg, die am 20. September begonnen hatte, ist abgeschlossen. Foto: Sophia Schülke

Schengen/Bad Mondorf Schilder kündigen die neuen Blitzer auf der A 13 in Luxemburg schon seit Monaten an. Aber bisher waren die Streckenradare am Tunnel Markusberg nur in der Testphase. Welches Tempo im Tunnel gilt und mit welchen saftigen Strafen zu schnelle Fahrer rechnen müssen – denn nun ist das Datum bekannt, ab dem die Blitzer richtig losblitzen werden.