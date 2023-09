Film startet Ende Oktober Luxemburg will mit Rache-Western bei Oscars punkten

Mit einem Western will das Großherzogtum in das kommende Rennen um den Oscar für den besten internationalen Spielfilm gehen. „Läif a Séil“ („Leib und Seele“, „The Last Ashes“) heißt der Film, der in die Vorrunde für die Nominierungen für den begehrten US-Filmpreis geschickt wird. Der Western erzählt von einer weiblichen Heldin, die unter neuer Identität in ihr Heimatdorf zurückkehrt und dort zu einem Rachefeldzug gegen eine tyrannische Familie ansetzt.