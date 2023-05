Wohnen im Großherzogtum Luxemburg legt Richtlinien zu Regulierung von Tiny Houses vor

Ziel der Richtlinien sei, die Gemeindeverantwortlichen bei der Erstellung geeigneter Vorschriften für „Tiny Houses“ auf Grundstücken, die als Wohngebiet eingestuft sind, zu begleiten. So solle eine Öffnung für diese neue, alternative Wohnform ermöglicht werden. Derzeit scheitert die Errichtung der Minihäuser an den geltenden städtebaulichen Vorschriften. Die Vorschriften, so das Ministerium des Inneren, seien nicht dafür ausgelegt, eine modulierbare und eine weniger als 50 Quadratmeter aufweisende Wohnform zu ermöglichen.