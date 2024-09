Kino-Fans aufgepasst Ab Oktober bietet ein Kino in Luxemburg ein ganz besonderes Film-Erlebnis an

Kinepolis zeigt grundsätzlich Filme auf Französisch, Englisch und Deutsch. Je nach Tag und Uhrzeit werden die Filme in den jeweiligen Sprachen oder in der Originalversion mit Untertiteln gezeigt. „Wir haben Besucher aus Luxemburg, aber auch aus Frankreich, Deutschland und Belgien. Deshalb wollen wir die verschiedenen Sprachen auch bei der Auswahl der Filme berücksichtigen, die im Screen-X-Saal gezeigt werden“, so der Sprecher. Als erster Film wird im Screen-X-Kinosaal am 2. Oktober „Joker: Folie à Deux“ laufen (in der englischen Version mit deutschen und französischen Untertiteln).