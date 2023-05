Überblick Luxemburg: Alle Infos über eines der kleinsten Länder in Europa

Deutsch und Französisch spielen in dem kleinen Land auch als eigene Sprachen eine bedeutende Rolle. Während Luxemburgisch die „gesprochene Sprache“ in der Bevölkerung bildet, ist die Verwaltungs- und Amtssprache Französisch. Da Französisch in Luxemburg außerdem die Sprache der Gesetzgebung ist, wird diese innerhalb der Regierung bevorzugt. Daher sind offizielle Mitteilungen der Regierung in Französisch verfasst. Doch auch die deutsche Sprache ist in dem kleinen Land von Bedeutung, so sind vor allem Printmedien häufig auf Deutsch.