Migrationsdebatte in Luxemburg Luxemburg hat neues Vorgehen, damit abgelehnte Asylbewerber schnell das Land verlassen

In dieser neuen Einrichtung sollen Asylbewerber untergebracht werden, deren Antrag bereits durch alle juristischen Instanzen abgelehnt wurde. Sie haben dann keine Chancen mehr auf einen regulären Aufenthalt in Luxemburg und befinden sich somit illegal im Land. Im Rückkehrhaus sollen sie betreut werden, um eine freiwillige Ausreise aus Luxemburg in ihr Heimatland so reibungslos wie möglich vorzubereiten. „Die Schaffung einer spezifischen Infrastruktur ermöglicht eine gezielte soziale Betreuung der Personen im Vorfeld ihrer Rückführung. Dies soll die freiwillige Ausreise im Interesse dieser Personen fördern“, teilte das zuständige luxemburgische Innenministerium mit. Die Räumlichkeiten wurden zunächst an der bereits existierenden Notunterkunft in Luxemburg-Kirchberg angeschlossen. Wie viele Plätze zur Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt.