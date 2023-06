Eigener Chatdienst in Luxemburg Auch Grenzgänger können bald Messengerdienst „Luxchat“ nutzen

Knapp 25 000 Bedienstete des Luxemburger Staates können bereits den in Luxemburg entwickelten Messengerdienst „Luxchat4Gov“ für geschäftliche Kommunikation nutzen. Digitale Prozesse und Dienstleistungen sollen damit verbessert werden, auch weil die Server im Großherzogtum stehen und so mehr Datensicherheit versprechen (wir berichteten). Ab Oktober soll für die Bevölkerung des Landes dann „Luxchat“ an den Start gehen.