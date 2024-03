Mit 57 Jahren in Rente Früh-Rente als Exit-Strategie für Grenzgänger

Kaum vorstellbar: Im Durchschnitt liegt das Rentenalter in Luxemburg derzeit bei 60,1 Jahren. Tatsächlich wird es aufgrund der Vorruhestandsregelungen nach 40 Beitragsjahren wohl noch niedriger liegen. In einem internationalen Vergleich der OECD hat die Organisation ermittelt, dass Beschäftigte im Großherzogtum mit sehr hohen Renten am frühesten in den Ruhestand eintreten. Eine volle Rente im Alter von 62 Jahren kam international nur noch in Kolumbien und Griechenland vor.