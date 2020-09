Luxemburg erneut zum Risikogebiet erklärt : Was Reisende, Pendler und Besucher jetzt wissen müssen

Saarbrücken/Luxemburg Das Auswärtige Amt hat am Freitag für Luxemburg erneut eine Reisewarnung ausgesprochen. Was müssen Pendler, Besucher und Reisende beachten?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat Luxemburg am Freitagabend (25. September) erneut zum Risikogebiet erklärt, was Folgen für viele Menschen hat in der Region hat. Grund sind die steigenden Infektionszahlen in Luxemburg.