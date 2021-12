Gastronomie, Freizeitaktivitäten & Co. : Luxemburgisches Parlament stimmt für strengere Corona-Regeln – Diskussion über Impfpflicht

Ab heute gelten in Luxemburg strengere Corona-Regeln. Betroffen sind unter anderem die Gastronomie und Freizeitaktivitäten. Außerdem wurde an Heiligabend im Parlament über eine Impfpflicht diskutiert.

In Luxemburg gelten ab Samstag strengere Corona-Regeln. Erst vergangene Woche trat das aktuelle Covid-Gesetz im Großherzogutm in Kraft. An Heiligabend musste das Parlament jedoch erneut tagen. Der Grund: Die Einschränkungen seien nicht streng genug, um die Ausbreitung der Omikron-Variante einzudämmen. Wie das Luxemburger Wort berichtet, kritisierte die Opposition vor allem, dass die Regierung die schärferen Maßnahmen nicht bereits in das vergangene Woche verabschiedete Gesetz geschrieben habe. Die neuen Regeln wurden mit einer knappen Mehrheit (31 Ja-Stimmen, 27-Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen) beschlossen.