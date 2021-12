Corona-Regeln in der Großregion : Luxemburg führt 3G am Arbeitsplatz ein: Was Grenzgänger wissen sollten

Schild mit der Aufschrift Pendler (Symbolbild): Für Berufstätige in Luxemburg gelten nun neue Regeln am Arbeitsplatz. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Luxemburg Wer sich in Luxemburg nicht gegen Corona impfen lassen will, für den wird es ab dem 15. Januar schwieriger – nun auch beruflich. Ab dann gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz verbindlich.