Schlechte Nachrichten für Tanktouristen : Luxemburg hat Benzinpreis für Super 95 erhöht: Wo steht er nun im Vergleich zum Saarland?

Manchen Tanktouristen aus dem Saarland wird es ärgern: Mit Wirkung zum 10. Dezember ist der Preis für Super 95 in Luxemburg deutlich erhöht worden.

Seit Freitag, 10. Dezember, kostet der Liter Super 95 in Luxemburg 1,422 Euro. Das ist ein Anstieg von 0,058 Euro zum vorherigen Preis. Die Benzinpreiserhöhung trat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kraft. Vorangegangen war am 9. Dezember eine Erhöhung des Dieselpreises um 0,026 Euro auf nun 1,338 Euro pro Liter. Für Super 98 liegt der Preis aktuell bei 1,443 Euro.

Lohnt sich Tanken in Luxemburg beim aktuellen Spritpreis?

Wie viel man bei einer Fahrt über die Grenze spart, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Wie weit ist die Anfahrt und was kostet der Sprit an der heimischen Tankstelle. Zunächst sind aber die Basis-Werte für Luxemburg interessant: Wer bei einem Kleinwagen einen 50-Liter-Tank vollmacht, zahlt bei Super 95 nun 71,10 Euro. Zuvor waren es 68,20 Euro. Für alle, die genau kalkulieren und ihre Kosten bei der Anfahrt exakt im Blick haben, können solche Beträge beim Tanktourismus durchaus einen Unterschied machen.

In Saarbrücken hingegen bekam man den Liter Super E10 am Freitagnachmittag (14.27 Uhr) ab 1,519 Euro. Macht für die oben genannte Rechnung einen Preis von 75,95 Euro. Ein wenig teurer waren im Saarland Saarlouis (ab 1,529 Euro) oder Merzig (ab 1,539 Euro). Im Fall Merzig sind das 76,95 Euro für 50 Liter. Der Unterschied zwischen drei Städten in der Region ist also niedriger als die Erhöhung der Benzinpreise über Nacht in Luxemburg. Die Preise zwischen dem Saarland und Luxemburg haben sich aber natürlich angenähert.