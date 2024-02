Politik gibt grünes Licht Luxemburgs Tram wird in Kirchberg und Hollerich sogar noch erweitert

Luxemburg will sein Großprojekt Tram weiter ausbauen. Mit zwei neuen Nebenlinien sollen weitere Viertel in der Hauptstadt des Großherzogtums an die bestehende Hauptlinie angeschlossen werden. Wie das Mobilitätsministerium mitteilt, hat die Abgeordnetenkammer nun für den entsprechenden Gesetzentwurf gestimmt.