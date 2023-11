Termin für Kunstfans Luxembourg Art Week zeigt zeitgenössische Kunst

Im Spätsommer tummeln sich hier Schausteller und Kirmesfans, ansonsten ist es ein riesiger Parkplatz. Doch am kommenden Wochenende wird sich hier alles um zeitgenössische Kunst drehen: Auf dem zentralen Glacis-Platz in Luxemburg-Stadt beginnt am Freitag die dreitägige Luxembourg Art Week. Bis Sonntag gibt es wieder Kunst aus Luxemburg und dem internationalen Ausland zu sehen und zu kaufen.