Das Streben nach Stern Nummer zwei Louis Linster: „Hier fühlt sich jeder Abend wie eine Party an“ – so tickt der jüngste Sternekoch Luxemburgs

Das Haus liegt an der Hauptstraße in Frisingen in Luxemburg. Durch die große Glasfront am Eingang kann man direkt einen Blick in die Küche werfen. Kurz vor 14 Uhr herrscht schon reges Treiben am Arbeitsplatz von Sternekoch Louis Linster. „Zwischen 13 und 14 Uhr starten wir die Vorbereitungen für den Abend“, erklärt er. Zu sagen, dass das Restaurant sein zweites Zuhause ist, klingt nach einer Floskel. In diesem Fall scheint das aber gerechtfertigt. Schon in der vierten Generation empfängt seine Familie hier Gäste. Zuerst war es ein Café, später machte Louis’ Mutter, die berühmte Sterne- und TV-Köchin Léa Linster, aus diesem Ort einen Goumet-Tempel. „Ich bin hier groß geworden und ich war schon immer neugierig. Ich habe mich dafür interessiert, wie die Gerichte genau entstehen“, erzählt er. Doch nach der Schule ging es Linster wie den meisten 18-Jährigen. Er wollte raus, etwas anderes sehen, seine eigenen Erfahrungen machen. Es zog ihn in die Schweiz, wo er Betriebswirtschaft studierte.