Ein Gemälde in 550 000 Aktien Neue weltweite Kunstbörse funktioniert über Luxemburg: Kunst für unter 100 Euro

Es geht um nichts weniger als die „Demokratisierung von ikonischer Kunst“. Die neue Kunstbörse Artex will Aktien an Werken von großen Künstlerinnen und Künstler auch an private Kleinanleger bringen. Der Einstieg an der Kunstbörse ist ab unter 100 Euro für einen Anteil möglich. Das erste Kunstwerk, das die Börse gelistet hat, ist ein Gemälde des britischen Malers Francis Bacon. Ansehen kann man es sich in Luxemburg: „Three Studies for Portrait of George Dyer“ ist derzeit im Nationalmuseum am Fischmarkt in Luxemburg-Stadt zu sehen (wir berichteten). Aber das Großherzogtum spielt dabei noch eine weitere Rolle.