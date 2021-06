Liebesdrama im Wettbewerb der Filmfestspiele : Luxemburger Koproduktion hat Palmen-Chance in Cannes

Foto: Samsa Film/Stenola Productions/Stenola Productions

Luxemburg Luxemburg ist in diesem Sommer im Rennen um einen Preis in Cannes: Mit seiner Koproduktion „Les intranquilles“ ist das Großherzogtum im offiziellen Wettbewerb der renommierten Filmfestspiele an der Côte d’Azur.

Gemeinsam mit Partnern aus Belgien und Frankreich hat das Luxemburger Produktionsstudio Samsa Film den Spielfilm „Les intranquilles“ realisiert. Regie führte der Belgier Joachim Lafosse („Loving Without Reason“, „After Love“). In dem Spielfilm geht es um ein Liebespaar, das versucht, irgendwie mit der Bipolarität eines der Partner klarzukommen.

Die Bekanntgabe des offiziellen Wettbewerbs sorgt für Erleichterung an der Côte d'Azur: Das Filmfestival von Cannes muss nicht erneut verschoben werden – ein Signal, dass die Branche lebt. Das Festival läuft also vom 6. bis 17. Juli. Im Wettbewerb sind mehr als 20 Streifen, darunter Filme der Regisseure Nanni Moretti, Kirill Serebrennikow, Sean Penn sowie der Regisseurin Ildiko Enyedi. Der Hauptpreis der seit 1946 stattfindenden Filmfestspiele ist die Goldene Palme.

Ein Großteil des Drehs von „Les intranquilles“ fand in Luxemburg statt, vor der Kamera stehen mit unter anderem Jules Waringo, Larisa Faber und Elsa Rauchs mehrere Darsteller aus dem Großherzogtum. Auch „Capitani“-Hauptdarsteller Luc Schiltz ist mit von der Partie. Die gesamte Postproduktion und Nachsynchronisation erfolgte im Luxemburger Studio Philophon.

Der Film Fund Luxemburg wird nach einem Jahr Abwesenheit vom 6. bis 15. Juli mit seinem Pavillon im internationalen Dorf der Filmfestspiele zu Gast sein und am internationalen Filmmarkt teilnehmen, um Produktionen aus dem Großherzogtum zu bewerben. Im Pavillon kommen 17 Unternehmen und Einrichtungen zusammen, darunter Produktionsfirmen und Unternehmen, die sich auf Postproduktion, Ton und neue Technologien spezialisiert haben. Auch das Luxembourg City Film Festival wird sich bei dieser Gelegenheit internationalen Filmschaffenden vorstellen. Am 10. Juli findet der traditionelle Luxemburger Tag statt, bei dem der Film Fund Vertreter von Produktionsfirmen, Politik und Presse zu Gesprächen einlädt.

