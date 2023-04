Einspieler in der Vorhalle Klassische Musik soll Drogenkonsumenten von Luxemburger Bahnhof fernhalten

Klassische Musik ist man im Luxemburger Hauptbahnhof gewöhnt, seit fast 20 Jahren wird hier klassische Musik abgespielt. Inzwischen tönen klassische Klänge aber auch in der gläsernen Vorhalle des städtischen Bahnhofs. Damit wolle man „positiv auf das Sicherheitsempfinden“ der Kunden einwirken, wie ein Sprecher der Luxemburger Eisenbahngesellschaft CFL auf Anfrage mitteilt. Und: „Erfahrungen internationaler Mobilitätsakteure legen auch nahe, dass Mitglieder der Betäubungsmittel-Szene sich von Orten, an denen klassische Musik abgespielt wird, eher fernhalten“, so der Sprecher. Zum Einsatz kommen Werke von Bach, Chopin, Debussy und Grieg.