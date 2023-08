Kinepolis baut um Erster Imax-Saal in Luxemburg: Eröffnung noch in diesem Jahr geplant

In Luxemburg-Stadt soll noch in diesem Jahr ein Imax-Saal eröffnen. Das teilte die Kinepolis Gruppe mit, die im Großherzogtum drei Kinos betreibt und bereits eine Zusammenarbeit mit der kanadischen Imax Corporation unterhält. Der Saal soll Anfang Oktober im Kinepolis-Kino in Kirchberg eröffnen. Dafür wird derzeit ein Saal, von insgesamt zehn, umgebaut. Der neue Imax-Saal im Kirchberg-Viertel wäre für viele Menschen aus dem Saarland näher als das Imax-Dome-Kino in Speyer.