Tragischer Unfall in Luxemburg : Kind auf Weihnachtsmarkt von Eisskulptur erschlagen

Luxemburg Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf dem Weihnachtsmarkt auf dem „Place Guillaume II“.

Die Tragödie ereignete sich am Sonntagabend am Eröffnungswochenende der Weihnachtsmärkte in Luxemburg. Laut Polizeiangaben brach gegen 20 Uhr eine Eisskulptur unvermittelt in sich zusammen. Die Trümmer trafen das Kind, das sich zu dem Zeitpunkt neben der Eisbahn aufhielt.