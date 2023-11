Meinung: Kein guter Start für Premier Luc Frieden Warum Luxemburgs neue Regierung mit selbstgelegten Stolpersteinen startet

Dass er mit 74 Jahren und etliche davon in der Regierung nicht auf einmal die Oppositionsbank im luxemburgischen Parlament drücken würde, war schon vor dem Wahlabend klar. Vermissen wird man den scheidenden Außenminister Jean Asselborn (LSAP) trotzdem. Für seine offene, wenn auch manchmal karikaturartige, Art und seinen Willen, Politik für jedermann zu vermitteln. Natürlich war Asselborn ein Politprofi, der genau wusste, wann, wo und wie man sich in der Öffentlichkeit am besten darstellt, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Doch Offenheit ist etwas, das man bei der neuen Regierung unter dem Konservativen Luc Frieden bereits in den ersten Tagen vermisst.