Streit um Bettelverbot in Luxemburg Jungpolitiker fordern ranghohe Politiker zum Rücktritt auf

Nach Angaben der Organisatoren kamen zu der Demonstration am Montag rund 200 Menschen. „Das allgemeine Bettelverbot in der Stadt Luxemburg ist auch ein Angriff auf unseren Rechtsstaat und somit auch auf unsere Demokratie“, erklärten Max Molitor und Izabela Golinska, Präsident und Präsidentin der Jonk Sozialiste Lëtzebuerg. Es sei „inakzeptabel, dass politische Entscheidungsträger über gerichtliche Urteile hinwegsehen und sich damit über die Justiz erheben“. Eine Unterstützungserklärung kam vom Gewerkschaftsbund OGBL, der mitteilte, dass das Bettelverbot nicht zu rechtfertigen sei. Wenn Schöffenrat und Regierung am neuen Bettelverbot festhielten, sei dies „eine kaum zu glaubende Nonchalance gegenüber elementaren Prinzipien des Rechtsstaats“, so der OGBL.