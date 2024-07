Grenzgänger aufgepasst Diese Branchen suchen Arbeitskräfte in Luxemburg

Luxemburg · Die luxemburgische Wirtschaft befindet sich in der Rezession, auch der Beschäftigungszuwachs ist ins Stocken geraten. Dennoch gibt es insbesondere für deutsche Arbeitskräfte in vielen Branchen gute Chancen auf einen Job. Was Sie dazu wissen müssen.

13.07.2024 , 11:00 Uhr

Der Stahlriese Arcelor Mittal gehört zu den größten privaten Arbeitgebern in Luxemburg. Gerade in der Industrie suchen Luxemburger Unternehmen gezielt nach Beschäftigten mit Deutschkenntnissen, von denen es laut der Luxemburger Arbeitsagentur Adem zu wenige gibt. Foto: picture alliance / dpa/Christian Charisius

Von Sabine Schwadorf