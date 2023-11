Moovijob-Messe in der Saarlandhalle Job in Luxemburg gesucht? 45 Unternehmen suchen Personal und stellen sich am Mittwoch in Saarbrücken vor

Genauso wie im Saarland herrscht in vielen Branchen im Großherzogtum Fachkräftemangel. Um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, präsentieren sich am Mittwoch, 22. November, 45 Unternehmen aus Luxemburg in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Dabei sind sehr viele Branchen vertreten.