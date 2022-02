Jean Asselborn kämpft für Europa : „Würde die EU zusammenbrechen, hätte Luxemburg keine Chance zu überleben“

Auch er ist einer von 150 Millionen Menschen, die in einer Grenzregion der EU leben: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, hier bei einem EU-Gipfel in Brüssel im Januar, setzt sich politisch prominent für die Einheit Europas ein. Foto: Ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg/MAEE

Saarbrücken/Luxemburg-Stadt Geschlossene Grenzen als „Trauma“: Auf Saarbrücker Einladung hat sich Jean Asselborn an das Frühjahr 2020 und damit an die Grenzkontrollen zwischen Großherzogtum und Saarland erinnert. Nicht nur deswegen will Luxemburgs Außenminister den Schengen-Raum verteidigen – auch um das Überleben seines Heimatlandes zu sichern. Und was ist eigentlich aus Luxemburgs vor-Corona-Initiative geworden, rechtliche Vorgaben eines EU-Staats in ganz bestimmten Fällen auf das Nachbarland anzuwenden?