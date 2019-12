Benzinpreise erhöht : Luxemburg macht Benzin wegen Klimaschutz teurer

Das Großherzogtum Luxemburg kündigte am Montag einen Anstieg der Steuern auf Kraftstoffe an. Foto: dpa/Christophe Gateau

Luxemburg Die mehr als 200 Tankstellen in Luxemburg fürchten um ihre wichtigste Einnahmequelle: Die Tanktouristen aus Deutschland, Frankreich und Belgien. Das Großherzogtum kündigte am Montag einen Anstieg der Steuern auf Kraftstoffe an.

Die Verteuerung soll helfen, den Ausstoß von CO 2 im Verkehr zu verringern und so die Klimaziele zu erreichen, die Luxemburg sich gesetzt hat.

Die höheren Steuern sollen zwischen Februar und April 2020 in Kraft treten. Super wird dadurch ein bis drei Cent pro Liter teurer, Diesel sogar drei bis fünf Cent. Bislang lägen die Preise für beide Kraftstoffsorten in Luxemburg „deutlich“ unter denen in den Nachbarstaaten, erklärte die Regierung – es sei von großer Bedeutung, diesen Preisunterschied schrittweise zu verringern, um den Export von Kraftstoffen zu verringern.