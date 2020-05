Protest gegen Grenzkontrollen : In Luxemburg herrscht Wut auf Deutschland

Der Grenzübergang zwischen Perl und Schengen ist offen, wird aber kontrolliert. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Großherzogtum macht sich Fassungslosigkeit über die Grenzkontrollen breit. Mehrere Gemeinden setzen die Europafahnen daher jetzt auf Halbmast.

In Schengen, Grevenmacher und anderen luxemburgischen Gemeinden an der Mosel wehen die Europafahnen auf Halbmast, bis zum Europatag am 9. Mai. Die anfängliche Akzeptanz der Grenzschließungen sei in „Wut und Unverständnis“ umgeschlagen, schrieben 13 Rathaus-Chefs der Region jüngst an Außenminister Jean Asselborn. „Unsere Bürger verlieren nicht nur das Vertrauen in Europa, sondern entwickeln auch eine Abneigung gegenüber unseren deutschen Partnern.“

25 Jahre nach dem Wegfall der Grenzkontrollen müssen Pendler wieder Ausweise vorzeigen, es kommt zu kilometerlangen Staus. Dass Bundespolizisten kürzlich einen Dienstwagen in Luxemburg tankten, obwohl dies nur Pendlern erlaubt sei, „mindert die Wut der Bürger nicht, im Gegenteil“, schreiben die Bürgermeister. Das Foto von der Tankstelle sorgte für helle Empörung.

Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Luksic empfindet Europafahnen auf Halbmast als „Schande für das Saarland“. Er erinnert daran, dass die Grenze zu Belgien und den Niederlanden nicht geschlossen wurde – weil Nordrhein-Westfalen das verhinderte. Ministerpräsident Tobias Hans und sein Innenminister Klaus Bouillon (beide CDU) hatten sich hingegen Mitte März angesichts der Situation in der französischen Region Grand Est, vor allem im Elsass, beim Bund für Grenzschließungen starkgemacht.

In Luxemburg gab es von Anfang an kein Verständnis dafür. Der ehemalige Luxemburger Premier und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte: „Die Art und Weise, wie Deutschland hier einige seiner Nachbarn behandelt, wird bleibende Schäden zur Folge haben.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat vor wenigen Tagen angeordnet, die Kontrollen ein weiteres Mal zu verlängern, bis zum 15. Mai. Dies sei „angesichts der weiterhin bestehenden fragilen Lage der Ausbreitung des Coronavirus und einer Vielzahl zu berücksichtigender und dynamischer Faktoren erforderlich“. Luxemburgische Politiker sind fassungslos. Es gebe „keinen ersichtlichen Grund“, die Kontrollen aufrechtzuerhalten, schrieb Außenminister Jean Asselborn an Seehofer. Luxemburgs Corona-Lage bedrohe die Nachbarregionen „in keinster Weise“. Das Bundesinnenministerium begründet die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg auch mit der Nähe des Großherzogtums zum stärker betroffenen Frankreich.

Aus der Grenzgegend wird inzwischen von unschönen Szenen berichtet. Ein in Bollendorf in der Südeifel aufgenommenes Video zeigt, wie die Bundespolizei mit Blaulicht auf der Grenzbrücke über das Flüsschen Sauer anrückt und einem Luxemburger hinterherrennt, der nach Deutschland spazieren wollte. Der Mann habe „eine behördlich errichtete Absperrung widerrechtlich überwunden und sei im Begriff gewesen, die Grenze an einem nicht zugelassenen Grenzübergant zu übertreten“, verteidigte sich die Bundespolizei auf Anfrage des „Luxemburger Worts“. Auch wenn das rechtlich völlig korrekt war, werden die Bilder in der Region wohl lange im Gedächtnis bleiben.

Der Europa-Bevollmächtigte des Saarlandes, Roland Theis (CDU), betrachtet den Vorfall als „trauriges Signal“. Er fordert: „Es muss jetzt endlich Schluss sein mit den Grenzschließungen! Die Grenzen sind bei der Bekämpfung der Pandemie kein Beitrag zur Lösung, sondern Hindernis in der Zusammenarbeit. Die Verlängerung der Kontrollen bis zum 15. Mai ist für mich nicht mehr nachvollziehbar!“

Ministerpräsident Hans will mit Seehofer ein Konzept erarbeiten, um alle Grenzübergänge wieder zu öffnen. Mit stichprobenartigen Kontrollen soll überwacht werden, dass nur Menschen mit einem triftigen Grund (Pendler, Warenverkehrt, Familienangehörige etc.) nach Deutschland kommen. Ein Datum nannte Hans nicht, er verwies lediglich „auf bevorstehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Frankreich ab dem 11. Mai“. Beendet Seehofer die Kontrollen am 15. Mai, bedarf es eines Hans/Seehofer-Konzepts also gar nicht mehr.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) deutete jüngst bei einer Pressekonferenz mit Hans an, dass ihr das alles zu langsam geht. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Petry wandte sich dieser Tage direkt an Seehofer. „Wenn jetzt über Lockerungsmaßnahmen gesprochen wird“, so Petry, „dürfen wir die europäischen Binnengrenzen nicht länger außen vor lassen.“