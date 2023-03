Nach Änderung von Wahlgesetz Luxemburger Kommunalwahl am 11. Juni: Jeder achte Ausländer hat sich in Wahllisten eingeschrieben

Mithilfe der Statistiken will das Ministerium jene Gruppen finden, in denen die Einschreibungsrate noch niedrig ist und die Infokampagne fortsetzen. Es sei wichtig, dass auch Nicht-Luxemburger an den Wahlen teilnehmen. „Die Kommunalpolitik bestimmt das tägliche Leben von uns allen“, sagte Cahen. Damit diesem Aufruf viele folgen, findet am Samstag, 18. März, der „Nationale Tag der Eintragung in das Wählerverzeichnis“ statt, an dem unter anderem die Stadt-Luxemburg teilnimmt. Dann können sich nicht-luxemburgische Staatsangehörige von 9 bis 16 Uhr beim Einwohnermeldeamt (Bierger-Center) in das Wählerverzeichnis eintragen lassen.