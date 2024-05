Diskussion um aktive Sterbehilfe Palliativmediziner aus dem Saarland: Suizidprävention unbedingt ausbauen

In Frankreich haben die Anhörungen zum Sterbehilfegesetz begonnen. In einem Ausschuss der Nationalversammlung wird darüber diskutiert. Erwartungsgemäß kontrovers. Luxemburg hat aktive Sterbehilfe bereits vor 15 Jahren straffrei gestellt. In Deutschland gibt es noch kein Suizidhilfegesetz. Zwei Gesetzesvorschläge bekamen im Sommer 2023 im Bundestag keine Mehrheit.