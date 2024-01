Bettelverbot geht in repressive Phase „Nur die Spitze des Eisbergs“: So reagieren Hilfsorganisationen und Bürger auf Bettelverbot

„Ich finde es traurig, dass es so weit gekommen ist, dass wir in so einem reichen Land Jagd auf die Schwächsten machen. Ich habe das Gefühl, dass beim Bettelverbot auf eine Minderheit gehört wird, die den meisten Lärm macht“, sagt Alexandra Oxacelay, Direktorin von „Stëmm vun der Strooss“ (Stimme von der Straße). Der Verein engagiert sich seit 1996 für die Integration von sozial Benachteiligten und bietet unter anderem für obdachlose und arbeitslose Menschen und für Personen, die mit dem Mindestlohn auskommen müssen, Unterstützung in Form von ärztlicher Beratung und Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung sowie eine Kleiderstube und ein soziales Restaurant.