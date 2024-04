Kunst in der Fußgängerzone Berühmte Brunnenskulptur ist zurück in Luxemburg-Stadt

Wieder an ihrem Platz und gar nicht mehr gewohnt grünlich: In Luxemburg-Stadt kann die berühmte „Hämmelsmarsch“-Brunnenskulptur wieder in der Fußgängerzone des Zentrums bestaunt werden. Und zwar in neuem Glanz und in ihrem ursprünglichen Detailreichtum. Die Skulptur des Künstlers Wil Lofy wurde zu Ostern neu eingeweiht, nachdem sie fast ein halbes Jahr abgebaut und restauriert worden war. Nun ist sie wieder an ihrem angestammten Platz auf dem „Roude Pëtz“ (Place du Puits Rouge) zu finden, wo sie 1982 aufgestellt wurde.