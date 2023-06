Externe Bewertung Gutes Ergebnis für Luxemburgs öffentliche Forschungszentren

Die öffentlichen Forschungszentren des Großherzogtums haben in einer externen Evaluierung ein positives Gesamturteil für „quantitativ und qualitativ hochwertige wissenschaftliche Leistungen“ erhalten. Das teilte das Ministerium für Hochschulwesen und Forschung mit. Bewertet wurden das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), das Luxembourg Institute of Health (LIH) sowie das Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). Nach dem Prinzip des internationalen Peer Reviews begutachteten Sachverständige des schweizerischen Evaluationsunternehmens Interface für die Zeitspanne 2018 bis 2021 alle Forschungsabteilungen, die zentrale Verwaltung sowie die Unternehmensführung.