Pandemie : Luxemburg erneut zum Corona-Risikogebiet erklärt

Luxemburgische und europäische Fahnen wehen vor dem Turm der Staatssparkasse am 20.11.2007 in der Stadt Luxemburg. Foto: dpa/Ronald Wittek

Berlin/Luxemburg Eine europäische Region nach der anderen wird zum Corona-Risikogebiet erklärt. Darunter ist erneut Luxemburg.

Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete.