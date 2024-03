Skypark Business Center Größtes Holzgebäude Europas steht am Flughafen Luxemburg

Das 372 Meter lange und 30,50 Meter hohe Gebäude, das parallel zur Landebahn steht, dürfte nicht nur in der direkten Umgebung Aufmerksamkeit erregen: Laut Flassak ist es das größte Holzgebäude in Europa – zwar nicht von den äußeren Maßen her, aber vom Volumen. 15 000 Quadratmeter Holz (aus Österreich) wurden dort verbaut, während die Kupferfassade zu 80 Prozent aus recyceltem Metall besteht.