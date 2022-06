In Düdelingen : Zwei Gratis-Festivals in Luxemburg: Fête de la Musique und Zeltik-Festival – was lohnt sich mehr?

„Mmm Mmm Mmm Mmm“ in Luxemburg: Die Crash Test Dummies sind auf der 25-jährigen Jubiläumstour ihres Albums "God Shuffled His Feet" unterwegs und machen nach Koblenz in Differdingen Station. Foto: A.S.S. Concerts

Düdelingen Musikfans erwartet an diesem Wochenende in Düdelingen in Luxemburg viel Programm: Am Samstag wird unter anderem mit den Crash Test Dummies und Joris die Fête de la Musique gefeiert. Am Sonntag erklingen auf dem Zeltik-Festival vor allem keltische Klänge. Der Eintritt ist jeweils kostenlos.