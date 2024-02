Geschichte von Kult-Sender Musik, Macht, Stars: Als Joe Cocker an Radio Luxemburg schrieb

Wer es nicht miterlebt hat, kann es sich heute schlecht vorstellen: Es muss echter Fankult gewesen sein, der um diesen Radiosender blühte, um seine Hits und Programme, die in aller Welt gehört wurden. Manche Anekdoten aus den Hallen von Radio Luxembourg klingen heute wie Parodien auf „Chuck Norris“-Witze: Nicht die Redaktion schrieb an Musiklabels, um Platten anzufragen, sondern die Musiker schrieben an den Sender – damit der ihre Platten spielt. „Wir haben einen Brief von Joe Cocker gefunden, in dem er darum bittet, seinen Song ,Majorine‘ zu spielen“, sagt Bernard Michaux von der Luxemburger Produktionsfirma Samsa Film („Corsage“).