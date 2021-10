Interview mit Luxemburger Koch Carlo Sauber : Was Luxemburgs arme Küche so reich macht

Luxemburg-Stadt Schon einmal Seezunge à la Großherzog gespeist oder Luxemburger Zuckerkuchen gegessen? Wer diese Schätze der Luxemburger Küche kredenzen will, kommt an der legendären Köchin Ketty Thull nicht vorbei. Nun gibt es ihre Rezeptklassiker modernisiert und übersichtlich in einem Bildband, der auch das Land vorstellt.