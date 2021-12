Ein Stück Großherzogtum unterm Baum : Über diese Geschenke freuen sich nicht nur Luxemburg-Fans

Luxemburg-Stadt Das Fest der Liebe rückt näher. Auf der Suche nach Geschenken lohnt es sich, auch mal über die Grenze ins Großherzogtum zu schauen. Wir haben sieben Geschenkideen zusammengestellt, über die sich am Heiligen Abend nicht nur Grenzgänger freuen.

Luxemburg ist bei den meisten Saarländerinnen und Saarländern ein beliebtes Einkaufsziel, meist für eher profane Alltagsmittel wie Kaffee, Sprit und Zigaretten. Aber die kreativen Köpfe im Land fertigen originelle und hochwertige Waren, die unverwechselbar sind und das gewisse Etwas haben. Nicht zuletzt bietet die Kultur- und Gastroszene so manchen Höhepunkt. Mit etwas Glück findet sich darunter das perfekte Geschenk für Kulturinteressierte, Leckermäuler und Montagsmuffel aus der Familie oder dem Bekanntenkreis. Sieben Geschenkideen aus Luxemburg, die ihnen gefallen könnten, und für deren Besorgung man sich nicht immer zwangsläufig ins Auto setzen muss.

Zum Abschalten

Was: Montage sind auch für Luxemburgerinnen und Luxemburger keine leichte Kost. Es gibt aber Abhilfe. Der Schock über den schon wieder unvermittelt eingetretenen Wochenbeginn lässt sich dank dieser Kaffeetasse zumindest mit Humor nehmen: Sie teilt das Leid der Montagsmuffel mit dem Spruch „Oh Freck… schon erem Meindeg!“ (Oh nein, schon wieder Montag). Und falls es für hartnäckige Zeitgenossen auch eine hartnäckige Botschaft braucht, lässt sich das Shirt mit der Weisung „Klibber mech“ überstreifen, die – freundlich übersetzt – so viel bedeutet wie „rutsch mir den Buckel runter“. Wahlweise auch in Kombination mit der Tasse zu tragen.

Wo: Shirt und Tasse könnten über den Luxembourg-Shop bezogen werden. Mehr unter https://luxembourg-shop.lu

Preis: Die Tasse kommt in Weiß mit schwarzer Schrift für 14,95 Euro. Das Shirt gibt es in acht Farben von den Größen S bis 3XL, für Herren auch bis Größe 5XL. Ein Shirt kostet für Damen 28,95 Euro, für Herren 24,95 Euro.

Zum Erleben

Was: Es ist eines der bekanntesten Werke der Ballettliteratur und ein wunderschönes Märchen noch dazu: „Dornröschen“ mag Jung und Alt zu verzaubern. Das Ensemble des St. Petersburg Festival Ballet tanzt den Klassiker bei seinem Gastspiel am 4. Februar in der Rockhal in Esch-Belval. Das Publikum kann sich auf eine opulente Aufführung freuen, stammt doch das Bühnenbild von dem Theater-Designer Vjatscheslav Okunev, der auch für das Mariinski Theater in St. Petersburg und die Mailänder Scala tätig ist. Das Baltic Festival Orchester spielt die zauberhafte Musik von Tschaikowsky dabei live.

Wo: Im Hauptsaal der Rockhal, 5 avenue du Rock'n'Roll in Esch-Belval, die Türen öffnen ab 19 Uhr.

Preis: Karten zwischen 32,90 und 74,70 Euro je nach Kategorie. Details und Buchung unter https://rockhal.lu

Zum Genießen

Was: Léa Linster ist Luxemburgs bekannteste Sterneköchin. In ihrem Restaurant im grenznahen Frisingen können sich Leckermäuler beispielsweise mit einem Fünf-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dafür kredenzt Linsters Sohn Louis derzeit unter anderem diese Speisefolge: Jakobsmuscheln von Dieppe, Langustine mit japanischem Chawanmushi und Trüffeln, Steinbutt mit Pilzen und Topinambur, Filet vom Reh mit Purple Curry, eine Käseauswahl und Guanaja-Schokolade mit Pralinen, Vanille und Tonkabohne. Wer stattdessen lieber selbst für seine Lieben den Kochlöffel schwingt, kann auf Linsters Spuren durch die Küche wandeln und ihre Rezepte nachkochen. Am besten geht es wohl mit ihrem Kochbuch „Mein Leben, meine Rezepte - Lieblingsgerichte aus meiner Küche“.

Wo: Gutscheine können über die Internetseite des Restaurants erworben werden, unter https://lealinster.lu. Das Kochbuch gibt es bei der Buchhändlerin oder dem Buchhändler Ihres Vertrauens.

Preis: Ein Menü mit fünf Gängen kostet 135 Euro pro Person. Das Kochbuch ist für 24,99 Euro zu haben.

Zum Hören

Was: „Luc Spada schreibt über Tod und Leben. Und alles dazwischen.“ So will es die Beschreibung des Debütalbums des Luxemburger Schriftstellers, Schauspielers und Poetryslammers. Und das trifft es auch, wenn Spada mit einer Mischung aus Indie Pop und Rap über das Alltägliche singt. Wer bei dem Künstler, an dem sich in Luxemburg zuweilen die Geister scheiden – das Tageblatt besprach eines seiner Bücher 2017 als „Tourette-Poesie“, Radio 100,7 beschrieb das aktuelle Album als „kompromisslos persönlich, mit rauer Sprache, aber auch starker Vulnerabilität“ – allein Heiteres erwartet, sei mitgegeben: Auf „Ciao Luca“ setzt sich Spada auch mit dem Krebstod seines Vaters auseinander.

Wo: Das Album „Ciao Luca“ ist auf Spotify zu hören, oder als CD erhältlich über https://lucspada.bandcamp.com

Preis: Die CD kostet 13,50 Euro.

Zum Lesen

Was: Wer Aperçus und Aphorismen, Anekdoten und Skeptisches mag – erst recht, wenn es um „bedeutungsscheinschwangere“ Pariser Cafés, „liebestötende Selbstbespiegelungen“ und peinliche Episoden nach Lesungen geht –, ist mit diesem sprachwitzigen Bändchen „Ein Wort in Esels Ohr. Aufzeichnungen“ gut aufgehoben. Darin liefert Jérôme Jaminet einen amüsanten, stets pointierten Einblick in seinen Alltag als Lehrer und Literaturkritiker in Luxemburg, und macht als Reisender und Mensch in der Welt so seine amüsanten Beobachtungen. Ein spitzzüngiges und kurzweiliges Lesevergnügen.

Wo: Bei der Buchhändlerin oder dem Buchhändler Ihres Vertrauens, oder direkt beim Verlag unter www.capybarabooks.com.

Preis: 14 Euro, erschienen bei Capybarabooks in Luxemburg, 96 Seiten.

Zum Tragen

Was: Mit der Dono-Tasche hängt man sich ein umweltfreundliches Unikat „made in Luxembourg“ um, das auch noch eng mit einem Wahrzeichen der Hauptstadt verbunden ist: Die Taschen sind nämlich aus jenen Planen gefertigt, in die die pont Adolphe während ihrer Renovierung gehüllt wurde. Für den schlichten Schick unter dem Motto „E Stéck vun der Bréck“ ist die Luxemburger Designerin Julie Conrad verantwortlich. Mehr Informationen unter https://hello-dono.lu

Wo: Die Taschen können im Luxembourg House, 2 rue de l'eau, in der Hauptstadt gekauft oder an eine Abholstelle in Luxemburg geschickt werden, so beispielsweise an das CK Fitness, 20 Boulevard Hubert Clément, in Esch-sur-Alzette. Um dem Motto der Kreislaufwirtschaft treu zu bleiben, wird nicht verschickt.

Preis: Eine Tasche kostet 88 Euro.

Zum Verkleiden

Was: Einmal als Eisprinzessin Elsa verkleiden und Abenteuer erleben, egal ob mit oder ohne Schnee. Wer ein kleines Mädchen kennt, das den Animatonsfilm „Frozen“ komplett mitspricht und mitsingt, kann ihr diesen Wunsch erfüllen: mit einem eisblauen Elsa-Kostüm aus Samt, Tüll und Glitzer, das in Anlehnung an den beliebten Film in einem Luxemburger Kostümatelier entstanden ist. Für kleine Piraten und Ritter gibt es dort übrigens auch die passende Gewandung.

Wo: Das Kostüm aus dem Kostümatelier „Pouce et Compagnie“ in der südwestluxemburgischen Gemeinde Käerjeng kann bestellt werden unter https://letzshop.lu/de.