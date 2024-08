Das sagt das Veterinäramt zu dem Fall Fünf tote Hunde in Pension in Luxemburg – jetzt soll eine Autopsie in einem Spezial-Labor Klarheit bringen

Durch den Tod von fünf Hunden in einer Tierpension in Bascharage in Luxemburg rückt auch die Arbeit der „Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire“ (ALVA) in den Mittelpunkt des Interesses der Öffentlichkeit. Wie die ALVA auf die Kritik reagiert, weshalb sie nicht verstärkt kontrollieren kann und wie ihr Arbeitsfeld beschnitten ist, das wollte das Tageblatt vom stellvertretenden Direktor Patrick Hau und von „Inspecteur-vétérinaire“ Jeanne Wirtz wissen.