Vier weitere Tiere gestorben Frau will Hund aus Pension in Luxemburg abholen – bekommt aber nur die Urne mit seiner Asche

Einen größeren Schock können sich Hundebesitzer wohl nicht vorstellen: Bei der Rückkehr aus dem Urlaub wollen sie ihren Vierbeiner aus der Hundepension abholen – nur um dann eine Urne mit der Asche des Tieres überreicht zu bekommen. So schildert die Besitzerin von Nya am Freitag auf Facebook ihre schmerzhafte Erfahrung. Außerdem sei sie angelogen worden, was den Zustand ihres Hundes angeht. Und sie ist nicht alleine. Vier andere Hunde sollen ebenfalls gestorben sein, nachdem sie in derselben Pension untergebracht waren.