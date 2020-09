Noch bis zum 13. September : Gemeinsame Geschichte verbindet

Luxemburg Fluchtort und Arbeitsplatz: Fotoschau in der Abtei Neimënster beleuchtet enges Verhältnis von Luxemburg und Portugal.

Luxemburg und Portugal rücken schon 1893 etwas näher aneinander, als Großherzog Wilhelm von Luxemburg die portugiesische Prinzessin Maria Anna heiratet. Ihre zweitälteste Tochter, die spätere Großherzogin Charlotte, sollte während des Zweiten Weltkriegs in Portugal zwischenzeitlich Zuflucht finden. Diese Zeit beleuchtet der Großteil der Schau. Der Aufstieg Hitlers und der Ausbruch des Zweiten Weltenbrandes wird für den Besucher aus der Sicht Luxemburgs nachgezeichnet, in das die Nazis am 10. Mai 1940 einmarschieren. Von den 200 000 Einwohnern, die das Land damals zählt, fliehen 45 000 nach Frankreich. Neben 1500 Juden auch die Exilregierung und die großherzogliche Familie.

Als Paris am 14. Juni besetzt wird, führt ihre Flucht nach Portugal, damals ein konservativ-autoritäres Regime unter António de Oliveiro Salazar. Unterstützung findet ein Teil in Bordeaux, wo ihnen der portugiesische Konsul Aristides de Sousa Mendes entgegen der Anweisungen Salazars Visas nach Portugal ausstellt. Schätzungsweise rettet er damit zwischen 10 000 und 15 000 Menschen aus Luxemburg. Portugal wird zur Zwischenstation, viele Berichte zeugen von einer gastfreundlichen Aufnahme durch die – meist ländliche und arme – Bevölkerung, welche die Flüchtlinge mit Suppe und Brot empfängt.

Ab den 1960er Jahren nimmt Luxemburg seinerseits Portugiesen auf, die vor Salazars Regime fliehen. „Die Portugiesen haben an diesem Punkt eine ähnliche Geschichte wie wir, Salazar wollte sie in den Krieg, unter anderem in die damalige portugiesische Kolonie Angola schicken, also flüchteten sie nach Luxemburg“, sagt Jeannot Aach, Kopräsident von MemoShoah Luxembourg. Der Gedenk- und Aufklärungsverein hat die Ausstellung mit dem Kulturzentrum und dem portugiesischen Museum „Vilar Formoso, Fronteira da Paz“ organisiert. Die Initialzündung ging aber von dem portugiesischen Museum aus, das 2017 in der Grenzstadt als Gedenkstätte für Flüchtlinge und Sousa Mendes eröffnet wurde. „Überlebende Luxemburger waren bei der Einweihung und berichteten uns, dass das Museum fantastische Arbeit macht und das Erlebte sehr gut wiedergibt“, sagt Aach.