Wendiger Fischjäger Luxemburger wählen eleganten Weltenbummler zum „Vogel des Jahres“

Eigentlich sind sie Meeresvögel, die den Winter an den Küsten Westafrikas verbringen. Aber im Sommer brüten sie gerne an großen Flüssen in Mitteleuropa. Flussseeschwalben sind wendige Flieger, die als stark gefährdet gelten. Die Luxemburger Naturschutzorganisation „natur&ëmwelt“ hat die geschickten Fisch- und Insektenjäger nun zum „Vogel des Jahres“ im Großherzogtum gewählt.