Steigende Passagierzahlen Flughafen in Luxemburg lässt Corona schneller als erwartet hinter sich

Am Airport sind etliche Bauvorhaben in Planung. Nachdem die Start- und Landebahn 2021 und 2022 saniert wurde, folgen in den kommenden Jahren die Rollwege (Taxiways) und Vorfeldflächen. Dieses Jahr sollen die neue Flughafenfeuerwache und der Wartungshangar für die Airline Luxair übergeben werden. Zudem sei ein neuer Tower in Vorbereitung.